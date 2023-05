Tom Cruise 'está muito interessado' em Shakira e mandou flores após GP de Miami

Disputada? Após o GP, a diva colombiana saiu para jantar e no restaurante foi clicada conversando com Lewis Hamilton, que estava sentado em outra mesa. Já foi o suficiente para também levantar suspeita de um romance entre os fãs.

Shakira foi "shippada" por fãs com o astro de "Top Gun: Maverick" após os dois aparecerem conversando ao pé do ouvido durante o evento esportivo.

O ator de 60 anos teria ficado tão encantado com a cantora de 46 anos, que enviou flores no dia seguinte.

Tom Cruise está "extremamente interessado" em Shakira, apontou hoje (9) o site americano Page Six, após o bate-papo que os dois tiveram no Grand Prix em Miami no último fim de semana.

