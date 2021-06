Tiago Leifert anuncia fim das inscrições para o BBB 22

O anúncio foi feito pelo apresentador nos Stories do seu Instagram: “Então quer dizer que as inscrições abriram e já fechou? Puxa vida. Cê vê só, Lua, que coisa”, disse ele, interagindo com a filha bebê cuja voz aparece ao fundo.

Tiago Leifert anunciou nesta terça-feira (1º) que as inscrições, que foram abertas no dia 29 de abril, já foram encerradas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.