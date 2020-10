Tiago Iorc é processado em R$ 671 mil por seu ex-empresário

O ex-empresário de Tiago Iorc, Felipe Simas, está processando o cantor por danos morais, no valor de R$ 671 mil de indenização e ainda quer um pedido de retratação do artista. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia'.

Em junho eles trocaram acusações após um desentendimento entre Iorc e as cantoras 'Anavitória'. De acordo com publicação, o empresário acusa o cantor de romper, sem motivo justo, o contrato de dez anos, além de duas publicações que ele considerou ofensivo e difamatório.

Consta na ação que Tiago Iorc teria descartado os serviços do empresário sem aviso prévio. "Felipe nunca havia exigido um contrato formal de agenciamento artístico, tendo pactuado sua remuneração e demais condições de trabalho de forma verbal, e essa modalidade funcionou muito bem durante 9 anos, até o momento em que o Tiago resolveu descartar o Felipe como seu agente artístico, sem aviso prévio, sem maiores explicações e sem pagar pelos valores legalmente devidos".

A defesa do artista rebateu as acusações, à Fábia Oliveira, e negou a existência de contrato de agenciamento e de rescisão imotivada.