Testamento de Aretha Franklin encontrado dentro de sofá decide destino de filhos da cantora

Uma terceira propriedade foi entregue ao terceiro filho de Aretha, Edward Franklin. No testamento de 2010, caberia ele o imóvel que agora ficará com Kecalf.

O caçula Ted White II recebeu outra propriedade da artista, mas o imóvel foi vendido pelos herdeiros antes da disputa de testamentos. Ele defendia o testamento de 2010 e agora vai pedir do valor da casa vendida por US$ 300 mil.

Como ficou a divisão de bens? - Kecalf Franklin ficará com a casa de Detroit, avaliada em 2018 em US$ 1,1 milhão. Ele defendia o testamento de 2014.

O documento manuscrito em um caderno encontrado entre as almofadas do sofá da casa de Aretha e datado em 2016 foi considerado válido apesar das rasuras e passagens inelegíveis. O testamento invalida um outro documento que foi encontrado trancado em uma gaveta na casa da cantora em 2019.

A briga dos filhos da cantora Aretha Franklin por um testamento encontrado no sofá chegou ao fim. O juiz do caso definiu sobre a fortuna de US$ 80 milhões da artista aos herdeiros.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.