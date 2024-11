Bruna Biancardi explica vinda de Neymar ao Brasil após lesão: 'não foi pra festa'

“No final, ele não vai jogar com a Seleção, mas teria esses dias, como todo o restante do time, e aí viemos pro Brasil, conforme já estava combinado, e vamos fazer a festinha dela pra comemorar com os amigos, com a família, pessoas que não estavam perto da gente há um mês atrás”, explicou Bruna.

A namorada do jogador explicou que a viagem já estava planejada para coincidir com a Data Fifa, pois a expectativa era que ele estivesse convocado para a Seleção Brasileira. Assim, eles aproveitaram para organizar uma nova comemoração de aniversário para Mavie, sem imaginar que ele se lesionaria pouco após retornar aos gramados.

FAMOSOS: Bruna Biancardi que está no Brasil com a família para comemorar o aniversário de 1 ano da filha, contou o motivo da escolha da data pra festa. Segundo ela, eles não vieram só para a festa, e sim para o Neymar jogar com a seleção, mas ele não vai mais após sofrer uma… pic.twitter.com/sts6IxHoIP

