'Tenho outra família', diz Larissa Manoela ao ser questionada sobre a mãe

Discreta sobre a família, Larissa Manoela fez um breve comentário de como anda a relação com a mãe, Silvana. As duas estão brigadas e o motivo seria o noivado da atriz com André Luiz Frambach.

“Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, disse ao programa Fofocalizando do SBT.

A data do casamento ainda não foi marcada. Larissa está noiva de André desde dezembro de 2022. "Estamos curtindo nosso noivado", pontuou.

Deixou de seguir filha e genro

Em janeiro deste ano, Silvana Santos deixou de seguir Larissa e também André. O unfollow foi notado pelos fãs, o que levantou a suspeita da briga.

Mãe deixou de ser empresária da atriz

A briga entre mãe e filha ganhou força quando Larissa Manoela anunciou, em maio, que se tornaria sua própria empresária - papel antes exercido por Silvana.

Indiretas

A mãe e o pai da atriz postaram indiretas nas redes sociais após o afastamento de Larissa com a família.

O racha se tornou público no início do ano quando Silvana deu uma entrevista dizendo que sentia que algo "não estava certo" na relação com André Luiz Frambach, além de ter dito que sentia falta do convívio com o ex-namorado da filha, Leo Cidade.