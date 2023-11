Taylor Swift adia show no Rio de Janeiro devido onda de calor

Taylor Swift anunciou pelo Instagram que o show de hoje no Estádio Olímpico Nilton Santos(Engenhão) no Rio de Janeiro, foi adiado devido as altas temperaturas.

O Rio de Janeiro bateu um novo recorde de calor neste sábado (18), chegando a 41,9°C.

"Estou escrevendo isso de dentro do meu camarim no estádio. A decisão foi tomada de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos artistas do palco, e da minha equipe, tem que vir, e sempre virá, em primeiro lugar.", escreveu a artista.