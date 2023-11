Fãs de Taylor Swift recebem jatos de água na fila para show deste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de bombeiros do Rio de Janeiro veio em socorro do público que aguarda o segundo show de Taylor Swift no país. Neste sábado (18), o departamento enviou um caminhão pipa para refrescar a fila da apresentação da "Eras Tour" com jatos de água.

A produção do show colocou um caminhão pipa na entrada Norte, que dá acesso a Pista Premium, para o público se refrescar antes de entrar no estádio. O caminhão pipa está localizado na entrada norte, que dá acesso a pista premium do show, onde os termômetros na região chegaram a marcar 39°C no dia.

A equipe do show também está atendendo pessoas que passaram mal com o calor na fila. Pessoas enfermas tem sido levadas de cadeira de rodas para serem atendidas dentro do estádio.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o trabalho. Nele, é possível ver um bombeiro jogando água para cima a partir de uma mangueira, próximo à região onde os fãs da cantora aguardam a entrada no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

"Nossa moço, obrigada", comemoraram os fãs que estão recebendo os jatos de água do corpo de bombeiros na entrada do estádio.

A estratégia veio um dia após a morte de Ana Clara, de 23 anos, durante o show dessa sexta-feira (17), após sofrer parada cardíaca por passar mal pelo calor. Mais de mil pessoas também passaram mal com o evento, em que foram denunciadas má distribuição de água e vedação da circulação de ar.

Os fãs receberam a notícia com muito pavor do que enfrentariam neste sábado, como é o caso de Ana Goggin, de 43 anos, que veio de Recife trazer a filha, Júlia Simão, de 15 anos, para conhecer a sua ídola.

"Fiquei preocupada desde antes porque fiquei monitorando. Apesar da gente ser do nordeste, sei que aqui no Rio é pior. Depois da notícia de ontem negociamos estratégias diferentes, não vamos ficar na grade, não prender urina, primeiro sinal de estar passando mal já alertar", ressalta ela.

Goggin aproveitou o caminhão pipa na porta de entrada e resolveu se refrescar do calor. Apesar disso, ela não viu outras estratégias para o acesso ao estádio. "Eu achei interessante [o caminhão pipa], mas não vi nenhuma estratégia diferente do que estava ontem. Disseram que iríamos entrar mais cedo e até agora não liberaram [14h50]. Não vi ninguém distribuindo água, só vendedores ambulantes com um preço superfaturado. Mas realmente, agora que passei lá senti um alívio."

Elas vieram ao show com uma roupa confortável e fresca para aproveitar o evento sem nenhum contratempo.

Produtora responsável pelos shows de Taylor no Brasil, a Times For Fun também adotou novas medidas após ser notificada pelo Procon do Rio de Janeiro. Além da garantia de seis caminhões para refrescar o público dos shows, a empresa vai liberar o acesso de água e comida trazida pelos fãs no estádio.

O Ministério Público também vai investigar a conduta da produtora durante os próximos shows.