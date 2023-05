Tati Zaqui chora ao falar de término com Thomaz Costa: 'tinha algo errado'

O namoro de Tati Zaqui com Thomaz Costa (que recentemente publicou uma foto explícita de seu pênis) chegou ao fim e ao que parece agora é definitivo. A cantora anunciou o término para os fãs e apareceu chorando ao falar do assunto.

"Meu relacionamento com Thomaz chegou ao fim! Primeira e última vez que falo sobre. Agradeço o carinho dos fãs do casal, mas agora nossa vida seguirá caminhos diferentes", dizia a publicação de Tati sobre o fim do romance”, postou Tati antes de fazer os stories.

O ex-casal iniciou um relacionamento em setembro do ano passado durante A Fazenda. Fora do confinamento, os dois chegaram a terminar e protagonizaram troca de farpas nas redes sociais.

"Eu não tenho me reconhecido mais. E eu não estou culpando ninguém por isso. Eu faço as minhas escolhas, eu decido o que entra e o que sai da minha vida, então eu não sei em que momento. Eu não sei em que momento talvez eu tenha me perdido de mim, mas eu me perdi", começou a funkeira ao anunciar o término nesta quarta (3).

"A partir do momento que eu me vi distante de tudo, eu senti que tinha algo errado. Não com meu relacionamento, não com a pessoa, embora tenha tido conflitos, né, porque não é só paz”.

"Se alguém quiser fazer marketing, se alguém aparecer criando qualquer tipo de história, eu não me responsabilizo, como já aconteceu, né? E eu fui a mais prejudicada, no caso. (...) Não é brincadeira, não é mentira, não é marketing”, finalizou.