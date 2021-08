Tatá Werneck fala sobre climão com Fiuk em gravação

Um convidado do programa havia relatado no Twitter o climão entre a apresentadora e Fiuk. "Ficou um climão. A Tata não podia falar nada que ele ficava: 'ah, poxa Tata, pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto de ficar falando disso", comentou a pessoa.

Tatá Werneck se pronunciou sobre o climão com Fiuk durante a gravação do programa “Lady Night”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.