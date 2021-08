Convidado entrega climão entre Tatá Werneck e Fiuk em gravação do Lady Night

“Conseguiu. Ficou um climão. A Tata não podia falar nada que ele ficava: ah poxa Tata, pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando disso. (Falando sobre ele ser uma chaminé com pernas). Participei só pra não desfalcar. Mas foi horrível gente, a Tata sofreu. Ela mesmo disse no Especialista que chorou depois”, contou.

O convidado, então, abriu o jogo: “Spoiler = Eu participei da plateia do Lady nitght com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tata cancelar o programa, pq não estava gostando das piadas sobre ele”, disse o rapaz.

O relato do convidado foi feito no Twitter ao comentar um post sobre a participação de Juliette na atração. “O quanto que o Lady Night com a Juliette deve estar sensacional não eá escrito. Ela e Tatá amo”, disse uma pessoa.

