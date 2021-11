Tadeu Schmit mostra 2ª ’lua de mel’ estonteante na Islândia: 'rejuvenesci'

Nada menos que a Islândia. Foi esse o destino escolhido por Tadeu Schmidt para curtir suas férias após sair do “Fantástico” para apresentar o Big Brother Brasil 22.

Depois de mostrar que conheceu a aurora boreal e realizou o sonho da esposa, Ana Cristina, Tadeu abriu o álbum de fotos no país nórdico insular, situado no oceano Atlântico Norte e pertencente ao continente europeu.

No Instagram, além de encher os olhos dos seguidores com as paisagens exuberantes, Tadeu relatou: "Nós adoramos (fazemos questão de) viajar com nossas filhas, mas elas tinham provas e compromissos, e não podiam. Assim, eu e minha Ana Cristina fizemos a primeira viagem exclusiva do casal desde nossa lua-de-mel, no ano 2000!".

"Se vocês estranharem que tem um apresentador jovem demais no BBB, foi aqui que eu rejuvenesci! E sabe aquele esquema de passar o dia inteiro de roupa de banho, roupão e pantufas? Então… Quase cansei de descansar!", disse.

“Ficamos num hotel cercado de piscinas termais. Lá fora, zero grau. Na água, mais de 38°. E a água é rica em produtos que vêm de uma usina geotérmica que tem ali do lado… Dizem que faz bem… Eu sei que eu fiz até aquelas máscaras de lama, sabe? No rosto e no corpo todo! Nunca tinha feito isso na vida! Acho que minha pele ficou mais macia", explicou.