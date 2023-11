Silvia Abravanel: 'Larissa Manoela dormia de conchinha com namorado aos 11 anos'

Larissa Manoela, aos 11 anos de idade, já dormia com o namorado? pic.twitter.com/TM1EfP7UXo — Hélio Ricardo (@helioricardorio) November 18, 2023

Silvia Abravanel revelou que já chamou atenção de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, sobre a postura da família em relação às permissões que dava à filha na época em que protagonizava “Carrossel”, quando ainda era criança.

A filha de Silvio Santos afirmou ao podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, que chamou atenção de Silvana após Larissa Manoela postar uma foto com o namorado ‘de conchinha’, segundo ela.

“Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado, porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as outras crianças, a gente tem essa responsabilidade", disse.

"E ai eu tive que chamar o diretor da novela e chamar os pais da Larissa, e não lembro se o marido da Silvana estava, e falei: ‘olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos de idade propague em internet que ela dorme de conchinha com o namorado dela’. Na época, ela fez questão de divulgar isso na internet”.

"E a mãe dela me falou: ‘Silvia, eu não posso fazer nada porque é ela que sustenta a casa’. E eu falei: ‘pode! Não tô te perguntando quem sustenta a sua casa, estou te falando que você tem a obrigação de lidar com sua filha e segurar isso. Porque ela lida com crianças e ela é uma criança’. Ali ficou um debate muito grande porque eu era responsável pelo núcleo infantil, que também envolvia novela. E aí deu certo porque ela segurou um pouco mais a Larissa. E o pessoal da novela se atentou mais a isso, a gente fala com criança. É muito sério falar isso”, afirmou Silvia.

Silvia afirma que não se surpreendeu quando viu a briga entre Larissa e os pais explodir nacionalmente. “Não me surpreendeu quando deu essa bagunça toda, porque eu ouvi isso da boca da Silvana: ‘eu não posso fazer nada, minha filha que manda em casa porque ela que sustenta’. Dali eu já vi que não ia dar certo. Tomara que se acertem porque é a única filha”.

A filha de Silvio Santos também aproveitou para elogiar Maisa: “Com a Maisa, por exemplo, eu tive que ficar responsável por ela no momento em que entrou na emissora, no momento que ele me deu ela de presente porque a Maisa foi um grato presente para mim. Até o momento em que ela foi pra novela, e a gente cortou o cordão umbilical. Eu até falo isso em entrevistas, eu cortei o cordão umbilical com a Maisa. Ela voou. Ela fala muito bem. E os pais nunca se intrometeram. No estúdio éramos eu e ela e eu tinha que acompanhá-la em qualquer trabalho que fizesse. Foi dada a responsabilidade para mim”, relembrou.

Outros relatos dizem o contrário --- Vale lembrar que Larissa Manoela relatou que a mãe a probia de ter até acesso ao próprio dinheiro, e que todas as suas finanças eram controladas pelos pais, que lhe davam apenas uma mesada do valor que ela ganhava com o seu trabalho. Além disso, segundo Leo Dias, fontes informaram que Silvana tinha um comportamento muito controlador com a filha e isso se estendia até com os genros, dando castigos aos namorados da atriz e até interferindo nas relações. Taques também teria um comportamento agressivo com a filha, chegando a ter dado um tapão que quebrou o dente da menina, segundo uma fonte próxima relatou à colunista Fábia Oliveira, em agosto.