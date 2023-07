Mãe de Larissa Manoela punia namorados da filha com castigo, saiba mais

No entanto, como noticiamos aqui, desde 2021 durante uma viagem de Larissa a Orlando a mãe já vinha demonstrando publicamente estar passando por uma crise com a filha.

Segundo Dias, o relacionamento com André Luiz Frambach é um dos principais motivadores para Larissa Manoela tomar as rédeas da própria vida e do próprio dinheiro. Ao contrário dos namorados anteriores, o ator não aceita o comportamento controlador de Silvana e tem sido um ‘ombro amigo’ para Larissa.

