Mãe de Larissa Manoela vendeu mansão em Orlando sem atriz saber

As duas romperam de vez no início do ano e Larissa disse em entrevista recente que “tem uma nova família” e evita falar sobre a briga familiar, que veio à tona após indiretas de Silvana nas redes sociais.

Segundo o colunista Leo Dias, Silvana vendeu o imóvel no ano passado sem que Larissa soubesse pelo valor de US$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 5,3 milhões).

