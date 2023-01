Shakira detona Piqué em nova música após traições; vem ver

Shakira ficou calada por um bom motivo em meio ao escândalo das traições do ex-marido Gerard Piqué. A cantora soltou todas as suas alfinetadas na nova música em parceria com o DJ BIzarrap nesta quinta-feira (12).

Em "Shakira BZRP Music Sessions 53", Shakira é direta ao dizer o nome de Piqué e lembra a diferença de idade entre ela, de 45 anos, e a nova namorada do marido, Clara Chía, que tem 23 anos.

“Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”.

“Eu não volto com você, nem que você chore ou me implore. Eu entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você”, disse ela em outro trecho, fazendo um trocadilho com a palavra 'sal-piqué', em espanhol.

A cantora também faz referência à sua música "She Wolf/Loba", lançada na época em que ela passou por outro término com o advogado Antonio de la Rúa. "Desculpa, querido, já faz um tempo que eu deveria ter jogado fora aquele gato. Uma loba como eu não é para um novato".