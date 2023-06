Edgar Vivar, o 'Seu Barriga' do Chaves, terá programa de humor na Globo

As gravações ocorreram em segredo. Ainda segundo o colunista, a atração vai se chamar ‘No Corre’ e será transmitida inicialmente no Multishow.

Edgar Vivar, que interpretou ‘Seu Barriga’ em Chaves, terá um programa de humor na Globo. A informação é do colunista Fefito, do UOL.

