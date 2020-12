Seminua, Flay leva Lucas Lucco para lugar reservado em 'Dois Vagabundos'

Flay divulgou nesta sexta-feira (4) o clipe de "Dois Vagabundos", sua parceria com Lucas Lucco. No vídeo super colorido que se passa em uma festa, a ex-bbb coloca uma venda no cantor e o leva para um lugar reservado, usando uma lingerie ousadérrima enquanto ele dá algumas olhadas indiscretas.



A narrativa da história é de um casal que terminou o relacionamento mas que ainda curte se 'divertir' juntos.



Dirigido por Rafael Carvalho e produzido pelo Studio Curva, o clipe conta com participação do ex-BBB Daniel Lenhardt e outros influencers. Composta por Flay, a música é descrita como um “sertanejo urbano” e é a nova aposta da ex-BBB em sua carreira como cantora solo.