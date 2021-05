Saiba quanto Record paga de cachê para casais no Power Couple

De acordo com o “Notícia da TV”, cada casal vai receber R$ 80 mil de cachê parcelado em três vezes. Os participantes já receberam uma parte do cachê, mas podem ter que devolver a quantia caso sejam expulsos ou desistam do reality.

A Record precisou ‘abrir a mão’ para conseguir fechar o elenco do Power Couple Brasil 5, que estreia no próximo domingo (9).

