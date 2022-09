Saiba como será a cena de estupro de Alcides em Pantanal

Ainda de acordo com o jornal Extra, a cena vai ao ar na penúltima semana da novela. A trama chega ao fim no próximo dia 7 de outubro.

Depois do episódio, Alcides entrará em depressão e revelará para Zaquieu (Silvero Pereira) que foi violentado por Tenório. Por conta da violência, o peão também vai se isolar de todos, inclusive, Maria Bruaca. “O maldito devia de ter me matado. Me deixar vivo foi a maior maldade que ele me fez", dirá ele. "Mas o que ela quer de mim, ela não vai ter. E é nunca. Nem que eu quisesse".

