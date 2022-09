Alcides será estuprado por Tenório em Pantanal

A cena do estupro e da morte de Tenório ainda não tem data para ir ao ar, mas a trama chega ao fim no próximo dia 7 de outubro.

Tenório será atraído por Zaquieu e será atingido por Alcides com uma azagaia (uma espécie de lança usada contra onças). Depois o vilão será arrastado por uma cobra sucuri para o fundo do rio, onde será devorado por piranhas.

“O maldito devia de ter me matado. Me deixar vivo foi a maior maldade que ele me fez", dirá Alcides ao amigo afirmando que não se aproximará da amada. "Mas o que ela quer de mim, ela não vai ter. E é nunca. Nem que eu quisesse".

