Repórter da Globonews enfrenta mosquitos 'ao vivo': 'lutando esgrima'

Então, o jornalista comentou que Fernanda estava "lutando" esgrima com os insetos. "Eu conheço esses problemas. Legal que ela tentava, ela lutava esgrima com o mosquito", disse ele. "Você precisa aprender com ela para deixar de engolir os mosquitos", destacou Julia.

Assim que os mosquitos começaram a incomodar, Fernanda usou o microfone na tentativa de afastá-los, "lutando" contra os insetos que a incomodavam. A repórter em nenhum momento deixou de ler o depoimento do ex-presidente, que ela noticiava no canal de tv paga. O episódio aconteceu em cerca de quase três minutos..

