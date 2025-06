Rebeca Andrade e Gabi Guimarães surgem juntas e reacendem rumores de romance

As atletas brasileiras Rebeca Andrade, da ginástica artística, e Gabi Guimarães, jogadora da seleção de vôlei, voltaram a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (6) após compartilharem novas fotos juntas durante uma viagem às Ilhas Canárias, na Espanha. Nas imagens, as duas aparecem curtindo um passeio de lancha em clima descontraído, trocando carinhos e em poses próximas, o que bastou para reacender a torcida dos fãs por um possível romance.

Os rumores de um relacionamento entre as atletas circulam desde o ano passado, quando ambas ficaram solteiras. Gabriela Guimarães terminou o namoro com a ex-jogadora Sheilla Castro em março de 2024. Já Rebeca Andrade rompeu com o fisiculturista Luiz Cleiton em fevereiro do mesmo ano, antes de conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

Além da dupla, quem também participa da viagem é a jogadora de vôlei Juliana Paes Filippelli, que aparece em algumas das publicações. Nas redes sociais, fãs voltaram a “shippar” Rebeca e Gabi, comentando a sintonia das duas e alimentando especulações sobre um possível envolvimento amoroso que, até o momento, não foi confirmado por nenhuma delas.

Rebeca e Gabi seguem mantendo discrição sobre a vida pessoal, mas essa não é a primeira vez que fotos juntas geram burburinho online. A proximidade das atletas, somada ao carinho evidente nas postagens, tem sido suficiente para manter os seguidores atentos a cada nova atualização.