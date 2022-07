Rapper Orochi é detido com drogas em carro de luxo no Rio

Outra polêmica de Orochi aconteceu nesta semana. O rapper passou a ser investigado por supostamente deixar seus pitbulls soltos no condomínio onde mora, causando um ataque dos animais aos cachorros do ator Cauã Reymond.

Orochi já foi detido em 2019 por porte de drogas e desacato a autoridades ao ser encontrado com uma bucha de maconha pela Polícia Rodoviária na RJ-106. Segundo a polícia, ele falou de "maneira desrespeitosa" e com "xingamentos contra os agentes", afirmando estar atrasado para um show. Ele acabou sendo detido e só liberado no dia seguinte.

O músico que é um dos principais nomes do rap no Brasil atualmente, estava acompanhado de um homem e duas mulheres e foram encontrados entorpecentes em pequenas quantidades: quatro comprimidos de ecstasy, 22 gramas de haxixe e 10 gramas de maconha

O rapper Orochi, de 23 anos, foi detido nesta sexta-feira (1º) com drogas enquanto transitava em sua BMW X6 azul, avaliada em mais de R$ 691 mil, na Avenida Alameda São Boaventura, em Niterói, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.