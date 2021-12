Rafael Portugal será substituído por Dani Calabresa no BBB22, diz colunista

Sucesso no CAT BBB, Rafael Portugal não animará mais a programação do Big Brother Brasil. Esse papel ficará a cargo de Dani Calabresa. Pelo menos é o que garante a colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles.

Segundo a publicação, se Boninho não mudar de ideia até a estreia do programa, Dani Calabresa deve ficar no comando do CAT BBB em dupla com Paulo Vieira.

Já Rafael Portugal ganhará um programa só seu no Multishow, a partir de maio de 2022.

Vale lembrar que o BBB22 já terá uma grande mudança, com Tadeu Schmidt substituindo Tiago Leifert no comando do programa.