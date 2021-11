Produtor que morreu em acidente aéreo com Marília Mendonça trabalhou com Cristiano Araújo

No auge da carreira, Araújo morreu em um acidente de carro em 2016. Na época, Henrique lamentou no Instagram a morte do músico. "Não existe palavras que descrevam o que estamos sentindo nesse momento! Obrigado, Cris, por tudo que me proporcionou nesses dois anos ao seu lado"

O produtor Henrique Bahia, que morreu em um acidente aéreo com a cantora Marília Mendonça, nesta sexta-feira (05) já trabalhou com o sertanejo Cristiano Araújo.

