Morte de Marília Mendonça repercute na imprensa internacional; veja

Já a Reuters disse que Marília Mendonça ganhou fama como "ícone do sertanejo", ganhando um Grammy Latino 2019 por álbum na categoria. "Ela postou nas redes sociais um vídeo embarcando no avião na sexta-feira", lembrou a agência.

O jornal americano The New York Times usou pela primeira vez o termo "feminejo" ao se referir à cantora brasileira que era uma das cantoras mais populares do Brasil e conhecida como "Rainha da Sofrência". A publicação diz que "Mendonça era icônica em um tipo de música country brasileira chamado sertanejo, gênero popular no Brasil".

