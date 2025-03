Prestes a vir ao Brasil, Shawn Mendes homenageia personagem de Camila Pitanga em 'Beleza Fatal'

A postagem rapidamente ganhou destaque entre os seguidores brasileiros, que celebraram o interesse do cantor pela novela e seu apoio à personagem. "Beleza Fatal", que se tornou um grande sucesso no Max.

Em uma publicação nas redes sociais, o artista internacional apareceu usando um lenço na cabeça, em uma evidente referência à marcante personagem Lola Argento, interpretada por Camila Pitanga na trama. A vilã glamourosa teve seu destino selado com uma prisão no final da história, e Mendes parece ter se unido aos fãs que pedem sua liberdade, escrevendo:

O cantor Shawn Mendes, um dos principais nomes do Lollapalooza Brasil neste fim de semana, mostrou que está acompanhando a cultura pop brasileira ao se declarar fã da novela "Beleza Fatal", disponível no serviço de streaming Max.

