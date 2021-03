Pai de Anitta se vacina contra covid no EUA após aglomerar em festa

De acordo com o ‘Splash’ do Uol, a assessoria de Anitta afirmou que os EUA passa por um momento da pandemia diferente do Brasil devido a vacinação.

O painitto, como é chamado pelos fãs da cantora, está há alguns dias curtindo o país com a filha, que comemorou 28 anos ontem em um jantar em uma balada com amigos e o pai.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.