Kiko, do KLB, causa tumulto ao supostamente furar fila da vacina nos EUA

O cantor Kiko, do grupo KLB, e a sua esposa Francine Pantaleão, foram acusados por brasileiros de furar a fila de vacinação contra a Covid-19 na Flórida, nos Estados Unidos.

Kiko - que passou a maior parte da pandemia no Brasil e embarcou recentemente para os Estados Unidos, onde a vacinação está bem mais avançada - acabou causando polêmica no posto drive-thru estrangeiro.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, uma testemunha que não quis se identificar afirmou: "Os donos de uma empresa de aluguel de carros estavam na fila. Eles (Kiko e a mulher) pararam o carro do outro lado e entraram no carro desses empresários que já estava parado na fila. No carro estavam esse casal, os filhos e depois mais eles dois (Kiko e Francine). Foi um maior barraco, porque todos começaram a reclamar, porque já tinha gente há cinco horas na fila. O Kiko e a mulher dele vieram do Brasil e fizeram quarentena em Cancún para então vir pra cá tomar a vacina".

Em sua defesa, Kiko negou que tenha furado a fila e explicou a sua versão dos fatos:

"Estávamos em 3 carros, com uma distância de 4 carros um do outro! Éramos 6 pessoas, duas em um carro, três no outro, e uma no outro! Chegamos na fila por volta de 9:45 / 10:00 da manhã, por volta de 13:00 horas, o amigo do primeiro carro (que estava uns 7 carros à nossa frente) precisava ir ao banheiro e pediu que um de nós ficasse em seu carro enquanto ele se ausentava. Fui e o aguardei retornar. Quando voltou, sugeriu que retirássemos o nosso carro da fila, liberando a vaga para todos os demais que vinham a seguir e, assim, ficaríamos juntos e agilizaríamos o procedimento para todos. Inclusive, aquelas centenas de pessoas que estavam atrás de nós. Assim fizemos", disse.

Famosos se vacinam nos EUA

Nesta sexta-feira (19/3) os Estados Unidos atingiram a meta do presidente Joe Biden de superar a marca dos 100 milhões de vacinados contra a Covid-19 em seus primeiros 100 dias de governo. O presidente está em seu 58º dia de mandato, ou seja, a meta foi alcançada bem antes do previsto.

Outros famosos brasileiros que já se vacinaram nos EUA foram Leandro Hassum, de 46 anos, a atriz Nivea Stelmann, 46, a influencer Bella Falconi, 35, entre outros. O fundador da Igreja Universal e dono da Record, Edir Macedo, também se vacinou no país estrangeiro.