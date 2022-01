Padre Fábio de Melo dança Lepo Lepo e web reage; Vídeo

Padre Fábio de Melo foi um dos convidados do Domingão com Huck e deu o que falar na web após dançar a música Lepo Lepo, de Mário Victor, da banda Psirico. Padre Fábio de Melo dançando Lepo Lepo tweet apreciation #Domingão pic.twitter.com/6L5Jcw0Og0 — fifi (@go__felipe) January 9, 2022 Enquanto o músico cantava, os demais convidados requebravam e padro optou por ficar sentado. Eis que Victor se aproximou de Fábio de Melo, pediu para ele ficar em pé e se arriscar na coreografia. O padro fez uma dancinha e foi o suficiente para o momento bombar nas redes sociais e dividir opiniões dos internautas. "O Fábio de Melo dançando lepo lepo, as velhinhas da igreja estão chorando e gritando agora”, brincou um seguidor. "Fazer o @pefabiodemelo dançar lepolepo já é demais", opinou outro.

