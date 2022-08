Noivo 'traído' por Sthe Matos em A Fazenda está prestes a entrar no programa

Victor negou propostas de programas como De Férias com o Ex, da MTV, e Ilha Record, mas agora está quase pronto para entrar na Fazenda.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, o influenciador e empresário baiano está decidindo se vai ou não assinar o contrato. A aposta é que ele cumpra o papel de ‘perfil estrategista’ no elenco.

Victor Igoh está prestes a assinar contrato com a Record TV para “A Fazenda 14”, após ter sido supostamente traído por Sthe Matos com Dynho Alves durante a edição do ano passado. Tanto ele quanto Mirella, que era noiva de Dynho, terminaram os relacionamentos devido à conduta dos parceiros no programa.

