Noiva de Lucas Penteado nega traição a ex-bbb e rebate críticas

Ontem à tarde, os dois foram flagrados chorando em que parecia ser uma discussão no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

“Para quem realmente se preocupa está tudo resolvido. Já estou na minha casa em São Paulo e está tudo bem. O Lucas também está bem e em casa. No momento não tenho condições de falar sobre o assunto e também não vejo necessidade”, disse a jovem no stories do Instagram.

Julia Franhani, noiva de Lucas Penteado, se pronunciou após aparecer em uma live do ex-bbb a acusando de traição com um segurança.

