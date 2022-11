Mulher Melão revela que transou com Vin Diesel: 'veloz e furioso'

Desde 2020, Renata passou a ser adepta de sites de conteúdo erótico pago e já conseguiu até comprar um carro e seu primeiro apartamento com o faturamento. Ela afirma que já conseguiu embolsar mais de R$ 1 milhão com a plataforma.

A modelo fez a declaração nesta quarta-feira (23) ao responder Maurício Meirelles no programa "Foi Mau", sobre qual foi a pessoa mais famosa com quem ela transou.

Renata Frisson, a Mulher Melão, afirmou que já fez sexo com Vin Diesel, astro de Velozes e Furiosos. Ao avaliar o estilo do astro na cama, ela fez referência ao maior sucesso do artista nas telonas: "Foi emocionante. Ele é veloz e furioso".

