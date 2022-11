Ex-A Fazenda escancara noite de sexo com ex de Jojo Todynho: 'nota 7'

Liziane Gutierrez admitiu que transou com Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, assim que ele se separou da campeã de A Fazenda 12.

A ex-participante de A Fazenda 13 desmentiu o militar e influencer e confirmou que os dois transaram, dando uma nota para a performance do rapaz. "Foi [bom]. Nota sete", disparou ela ao programa Chupim da Metropolitana, nesta quinta-feira, 3.

Segundo ela, os dois se encontraram após uma troca de mensagens via Instagram. Após Lucas ser filmado de mãos dadas com Liziane em uma balada, ele afirmou que ambos são apenas amigos e ela se mostrou irritada com a declaração.

"Eu falei: 'Não fala nada, que eu não vou falar nada'. Eu postei uma foto, e ele postou uma foto. A mídia inteira me procurou, só que ele não cumpriu com a parte dele. Eu fiquei irritada, primeiro ele foi e falou: 'Eu não fiquei com ela'. Amor, olha só, eu entendo a situação dele, ele não sabe lidar com mídia. Eu até dei um desconto, continuei quieta, e falei com ele: 'Lucas, não foi isso que a gente combinou", contou.

Sobre a ficada ter acontecido assim que foi divulgada a separação de Lucas e Jojo, Liziane afirma: "Eu acho que já estava solteiro, ele falou que estava. A gente começou a se falar pelo Instagram, marcamos de ir em um show. Às vezes, eu faço papel de trouxa, eu estava preocupada de a gente aparecer junto, eu falei: 'Vai ser ruim para você e para mim'. Ele falou que a mídia é muito cruel com ele. Nunca mais pego de novo.".

"Eu não conheço a Jojo, não tenho nada contra ela. Acho que ela é superempoderada, que ela levanta uma bandeira que é muito importante. Ela é maravilhosa", completou Liziane sobre Todynho.