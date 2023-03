Mulher de Luis Fabiano expõe traição do ex-jogador: 'terá filha com a amante'

“Hoje pela manhã recebi a notícia que minhas filhas vão ter uma irmã! Filha do meu EX marido @luisfabianooficial com sua amante!! Acabei de dar a notícia para nossas filhas e família. PARABÉNS PAPAI FABULOSO!!!”, escreveu Juliana.

Juliana Paradela, mulher do ex-jogador Luis Fabiano, expos a traição do até então marido. Os dois têm 25 anos de relacionamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.