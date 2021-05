Mulher de Faustão se declara ao apresentador no aniversário dele

Procurada, a Globo confirmou que a decisão partiu de Faustão. "Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", diz. A emissora revela ainda que pretende fazer da atual temporada a melhor da história do Domingão de Faustão.

Em janeiro, Faustão surpreendeu ao anunciar a saída da Globo após 33 anos de parceria com a emissora. O apresentador decidiu que segue na empresa até o final do ano, quando vence o seu contrato, que não será renovado.

"Você que não gosta muito que as pessoas saibam da sua intimidade, merece que o mundo saiba que você é um vencedor do jogo da vida. Ver você tão bem hoje, enche meu coração de alegria", continuou Cardoso, que em seguida teceu uma série de elogios ao marido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mulher de Faustão, Luciana Cardoso, aproveitou o aniversário do apresentador, que comemorou 71 anos neste domingo (2), não só para homenageá-lo, mas também para declarar seu amor. "Hoje é dia dele! E esse ano vem com gosto de superação aos problemas de 2020. E não foram poucos", começou ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.