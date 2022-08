MP de Portugal investiga racismo contra filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

A mulher afirmou que todos os negros deveriam sair do restaurante e “voltarem para a África”, além de ter chamado as crianças de “negros imundos”.

Os atores relataram que "uma mulher branca, que passava diante do restaurante, insultou, deliberadamente, não só Titi e Bless (duas das filhas do casal), mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras".

