Morte de Marília Mendonça e mais 4 pessoas completa uma semana; Veja o que se sabe

Já a família da cantora e do seu tio Abiceli Silveira, que também morreu no acidente, organizaram um culto em homenagem aos dois.

No último sábado, a perícia no local do acidente foi finalizada e o avião levado para o Rio de Janeiro para análises. Testemunhas ainda devem ser ouvidas. Amostras do material genético das vítimas foram enviadas ao IML e a previsão é que o inquérito seja concluído em até 30 dias.

Hoje (12) completa uma semana da morte de Marília Mendonça e mais 4 pessoas , vítimas de acidente aéreo, no interior de Minas Gerais. As investigações sobre a queda da aeronave seguem em andamento.

