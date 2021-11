Ao vivo, Datena se irrita e ameaça deixar 'Brasil Urgente'

“Tem que, na realidade, distribuir o que tem para o povo e pelo povo”, começou ele. “Não é chegar como fez o Paulo Guedes agora para dar pedalada fiscal. E diz que vai ter que furar o teto de gastos, e se não aprova a PEC do calote, que elevou o dólar a R$ 5,5. E dizer que: ‘Olha, se a gente não for caloteiro e deixar de pagar as dívidas do Governo. não vai dar para dar os R$ 400’. Ah é, mané?”, criticou.

