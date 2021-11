Fontenelle revela que vai abrir mão de parte de herança de Marcos Paulo; Saiba o motivo

Antonia Fontenelle revelou que irá ficar apenas com 12,5% do valor da herança do ex-marido, o diretor Marcos Paulo. Ou seja, a youtuber vai receber R$ 4 milhões dos R$ 25 milhões previstos, de acordo com o colunista Leo Dias.

Fontenelle contou que a decisão ocorreu após um novo desentendimento dela com as herdeiras por conta da venda de uma cobertura que era do diretor. No entanto, ela exige que contas sejam prestadas para que não volte a lutar pela herança de direito, que são os 25%.

Ao colunista, a youtuber enviou uma nota sobre o assunto. Confira abaixo:

“O advogado da Júlia/Flávia Alessandra condicionou a venda da cobertura por R$ 7 milhões à vista, desde que eu aceite os 12,5% e abra mão dos 25% que seria o correto, alegando que os R$ 7 milhões é um valor abaixo do mercado.

Até seria se tivesse cuidado direito do imóvel. Eles querem vender por R$ 9 milhões um imóvel cheio de infiltrações, por ter ficado nove anos fechado, condomínio e IPTU atrasados desde dezembro de 2019, correndo o risco de ir a leilão. Eu gostaria de convidar seus seguidores, Leo, pra somarem um condomínio de 9 mil reais por 9 anos, por um imóvel que está fechado.

A ganância e o ódio dessas pessoas por mim, as cegaram. E eu disse que aceito sim os 12,5% e dei prazo. Prazo para o inventariante prestar conta de todo o espólio que até hoje ele não fez, prazo pra Mariana explicar movimentos feito por ela enquanto esteve inventariante logo assim que o pai faleceu, como por exemplo venda de carro que valia R$400 mil vendido por R$40 mil. Quero saber quem comprou e contestar esse valor, entre outras coisas, aplicações estrangeiras, o apartamento de NY…. Fato é: ou eles cumprem o prazo que dei a eles, afinal tá valendo milhões, ou preparem-se pra dividir o dinheiro do meu marido por partes iguais como é o certo e como ele gostaria que fosse.

E por último eu gostaria de convidar todos os envolvidos pra assistir Round 6, a pipoca é por minha conta.”