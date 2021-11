Cabo enrolado em hélice é encontrado em avião que caiu com Marília Mendonça

Segundo o G1, o delegado Ivan Lopes Sales, afirmou que um cabo estava enrolado em uma das hélices do avião. No entanto, Sales disse que não dá para afirmar que o cabo é o que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Terminou nesta segunda-feira (8), o trabalho da polícia de recorrer elementos que ajudaram no inquérito sobre a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça, o assessor, o produtor e os pilotos da aeronave.

