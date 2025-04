Morre Edy Star, músico e multiartista que marcou o glam rock nacional, aos 87

Em 1974, lançou o disco solo "Sweet Edy", considerado um marco do glam rock brasileiro. Morou por quase duas décadas na Espanha e retornou ao Brasil nos anos 2000, retomando a carreira musical com o álbum "Cabaré Star", de 2017.

No Rio de Janeiro, Edy Star se apresentou com destaque na barra pesada dos cabarés da zona portuária que acabou catapultado para o sucesso nas boates chiques da zona sul.

Na época em que se apresentava no Largo de Roma, em Salvador, era chamado de Edy Bofélia e tinha fama de brigão. "É viado valente, queria dar porrada em todo mundo aqui no Cinema Roma", disse Waldir Serrão, em depoimento para o documentário "Antes que me Esqueçam, Meu Nome é Edy Star", lançado no ano passado.

Nascido Edivaldo Souza em Juazeiro, na Bahia, Edy Star iniciou a carreira na adolescência, na Rádio Sociedade da Bahia. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, participou do teatro de revista, do cabaré e da música popular.

A informação foi publicada por Ricardo Santhiago, biógrafo e amigo do artista, no perfil oficial cantor, que tinha 87 anos. Um comunicado enviado à imprensa afirma que a morte de Edy ocorreu "em decorrência de complicações clínicas que se agravaram nos últimos dias".

