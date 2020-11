Mirella Santos, mulher do Ceará é internada após desmaiar e bater a cabeça

A ex-dançarina Mirella Santos, mulher do humorista Wellington Muniz, o Ceará, está internada após sofrer um desmaio em sua casa e bater a cabeça.

No Instagram, Mirella relatou que chegou a cortar a orelha com a queda, e que ela tem esses episódios de desmaios desde a infância. Dessa vez, Ceará achou melhor levá-la ao hospital, apesar da sua teimosia em não ir até a unidade de saúde.

“Como tem muita gente me perguntando, ontem, na hora que eu acordei, fui tomar café da manhã e acabei desmaiando na cozinha. Eu bati a cabeça, estou com um galo [na testa] e acabei cortando um pedaço da orelha e tive que fazer uma cirurgia. Na verdade, eu tenho problemas de desmaios assim do nada, são raros, mas é desde a infância. Como eu acabei batendo a cabeça e cortando a orelha, eu vim para o hospital e eles acabaram fazendo uma bateria de exames comigo, por precaução até mesmo para fazer um levantamento do porque eu tenho esses desmaios. Acabei ficando internada, agora eu acabei de receber alta graças a Deus”, disse ela nos Stories do Instagram.