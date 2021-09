Medina faz acordo milionário com a própria mãe ‘pra ter paz’; exigências teriam causado indignação

O surfista, que acaba de realizar o seu sonho em ser tricampeão mundial, estaria aliviado de ter colocado um ponto final nessa guerra, mas pessoas próximas a ele teriam ficado indignadas com as exigências de Simone.

Na última semana, foi noticiado que Simone colocou um fim no Instituto Gabriel Medina, que ajudava crianças e atletas carentes. O imóvel onde ficava a ONG de Gabriel, em Maresias, pertencia a ela. Simone era presidente da instituição, mas Medina era o dono. Nas redes sociais, ela afirma que foi o filho quem a proibiu de usar o nome do Instituto. "Não é verdade, e vocês devem perguntar para o Gabriel, ele era dono do instituto e eu apenas a presidente, afinal levava o nome dele, enquanto eu trabalhava voluntariamente. Aliás, Gabriel exigiu que eu e Charle [seu marido] renunciássemos aos cargos e nos proibiu de usar seu nome e imagem.".

