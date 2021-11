Médico do Samu relata cenário ao encontrar corpos de Marília Mendonça e mais 4 pessoas no avião

Kleyton Carvalho, médico do Samu, relatou em entrevista ao Fantástico neste domingo (7) qual o cenário que encontrou ao entrar no avião onde estavam os corpos de Marília Mendonça, do produtor Henrique Ribeiro, do tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira, do piloto Geraldo Medeiros e do copiloto Tarcisio Viana. O acidente ocorreu na última sexta-feira (5).

"A aeronave estava bastante quebrada, tinha bastante destroços na aeronave, a bagagem estava sobre as vítimas. E, prontamente, eu fui em cada um para verificar se tinha sinais vitais, se estariam vivos, né? Eu reconheci que já estavam em óbitos, e aí depois que eu verifiquei todos os sinais vitais, e saí da aeronave", contou.

Testemunhas disseram que o avião que caiu com Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu rodopiando, depois de bater em fios de transmissão de energia no interior de Caratinga, Minas Gerais.

"Foi uma zoeira muito forte, né? Eu sabia que tinha um avião passando. Como estamos acostumados aos aviões passar aqui, só pensei: nossa, tá muito baixo, né? Esse avião está voando muito baixo. Eu olhei para cima, aí ele já veio rodando, girando, rodando e pum, caiu", relembrou uma testemunha ao Fantástico exibido neste domingo (7).

Sem caixa preta

Foi comunicado neste sábado (6), que o avião que não tinha caixa preta. No entanto, o spot geolocalizador foi encontrado nos destroços da aeronave, será confrontada com o plano de voo da aeronave e pode ajudar a esclarecer o que levou o avião a cair.