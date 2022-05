MC Gui diz que Cartolouco falou de filho falecido para desestabilizar Rogério no Power Couple

Na época, Baronesa afirmou que ficou chocada ao descobrir. "Quando eu li escrito no laudo a cocaína, eu sinceramente entrei em choque. Não dá pra acreditar, não. Eu acreditava que ele não ia se envolver. Por quê? Porque ele via aquilo, ele falava pra gente que não aceitava, que aquilo era feio”, disse Claudia na ocasião.

“Cartolouco ficou gritando do quarto com a Gabi e quando tocou novamente em ‘agressor, é por isso que o filho não está mais aqui’. Rogério pegou um vazo para arremessar na janela, aí a produção cortou, mas eles saíram porque não vi mais”, diz a postagem.

MC Gui se pronunciou nas redes sociais após a briga generalizada no Power Couple, entre Rogério Alves, Cláudia Baronesa e Cartolouco, que culminou com a desistência dos seus pais do reality show.

