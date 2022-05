Rogério e Baronesa deixam Power Couple após barraco e quebradeira

Claudia Baronesa e Rogério Silva, pais de MC Gui, deixaram o Power Couple Brasil nesta sexta-feira (27) após o barraco na madrugada que teve quebradeira e xingamentos.

Rogério foi quem pegou o telefone e pediu para deixar a competição. A Record confirmou logo depois que o casal não estava mais na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.

Durante a briga generalizada entre os participantes, o pai de MC Gui não aguentou as provocações de Cartolouco e se descontrolou. Invadiu a área externa e entrou entrar no quarto do humorista, arrombou a porta e quebrou uma janela.

Ao serem informados sobre a saída do casal, os participantes ficaram na dúvida se tratava-se de desistência ou expulsão. "Acho que foram expulsos, ele deu um soco no umbigo...", disse Karol Menezes. A transmissão do PlayPlus foi cortada e não foi possível ouvir o restante.

Minutos depois, Adriane Galisteu afirmou que o casal pediu para sair. “Infelizmente, Baronesa e Rogério desistiram da competição”.