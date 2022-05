Matheus provoca e Hadballa parte para cima: 'Balança o rabinho para mim'

Hadballa perdeu a paciência e partiu para cima do ex-Brincando com Fogo. "Mostra os cuzin** aí. Esfrega aí", disparou. "E aí?", indagou Matheus. "Eu pego mesmo. Balança para mim", disse Hadballa. "Balanço", declarou Matheus, enquanto voltava a balançar o bumbum.

O clima pesou entre o ex-BBB Hadballa e o ex- Brincando com Fogo Matheus Sampaio, na noite desta quinta-feira (26), no Power Couple 6. A confusão começou depois que Brenda Paixão e Matheus Sampaio escaparam da 3ª DR do reality.

