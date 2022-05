Power Couple: Rogério arromba porta, quebra janela e tenta agredir cartolouco

Descontrolado, Rogério não acatou a produção e invadiu a área externa da casa para tentar entrar no quarto de Cartolouco. A transmissão foi cortada, mas Ivy e Nandinho deram detalhes da discussão e afirmaram que o empresário chegou a quebrar a janela do quarto de Cartolouco.

Nandinho narra como foi o atraque entre Rogério e Cartolouco. O pai do Mc Gui chegou a quebrar a janela do quarto do Cartolouco. O Albert tentou aplacar a fúria do Rogério. #PowerCouple #EliminaçãoPowerCouple pic.twitter.com/iRnW1tsAbL

Cartolouco chegou a acusar a Record de manipular o resultado da votação, o que irritou Rogério. O pai de MC Gui chegou a jogar um copo de água no rosto do humorista.

